Actievoerder beklimt Vrijheidsbeeld bij protest tegen immigratiebeleid Trump

De vrouw is daarna gearresteerd. Eerder pakte de politie van New York al zeven actievoerders op. Zij horen bij de actiegroep Rise and Resist, net als de vrouw. De beklimming was echter niet gepland door de groep, meldt CNN.

De demonstratie van Rise and Resist begon woensdagavond met het ontrollen van een groot spandoek over de reling onderaan het Vrijheidsbeeld. Daarop stond de tekst "Abolish ICE", dat staat voor "schaf ICE af". ICE is de Amerikaanse overheidsdienst die onder meer gaat over het uitzetten van illegale immigranten. De actiegroep protesteerde woensdag net als andere groepen tegen het scheiden van migrantenkinderen van hun ouders.

Op het moment dat het doek onthuld was besloot de vrouw om het Vrijheidsbeeld te beklimmen. De actievoerster beklom de voet van het standbeeld op Liberty Island en liep daar even rond. Op dat moment ontvouwde zij een klein spandoek en maakte ze duidelijk dat ze niet van het beeld af zou komen zolang "alle kinderen niet zijn vrijgelaten".

De politie probeerde haar na beneden te praten, maar toen dat niet lukte werd een systeem van touwen gemaakt. Met klimmateriaal en het touwsysteem bereikten agenten de actievoerster. Ze kreeg een vest om en werd middels de touwen naar beneden gehaald. De hele politieactie, waarbij Liberty Island tijdelijk werd ontruimd, duurde meer dan twee uur.

De protesten tegen Trumps immigratiebeleid vonden plaats op 4 juli, de nationale feestdag in de Verenigde Staten. Die dag wordt vaak aangegrepen door protestgroepen om te demonstreren tegen overheidbeleid.

