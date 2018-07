Duo Amesbury vergiftigd met zelfde zenuwgif als oud-dubbelspion Skripal

De twee veertigers kwamen zaterdag in aanraking met het zenuwgif. Ze zijn vervolgens bewusteloos aangetroffen in een woning in de county Wiltshire en naar een ziekenhuis gebracht. Beiden verkeren nog in kritieke toestand. Aanvankelijk dacht de politie dat ze slachtoffer waren geworden van vervuilde drugs.

Volgens de autoriteiten hebben zich geen andere personen met vergelijkbare symptomen aangediend. Volgens het hoofd van de antiterrorismedienst, Neil Basu, hebben de twee slachtoffers "niets in hun achtergrond" wat doet vermoeden dat ze doelwit van een gerichte moordaanslag zijn geworden.

Amesbury ligt vlak bij Salisbury, waar begin maart een aanslag met zenuwgas is gepleegd op de Russische ex-spion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia. De Skripals zijn ook in kritieke toestand opgenomen en hebben weken doorgebracht in het ziekenhuis. Volgens de Britse regering en inlichtingendiensten werden zij vergiftigd met het in de toenmalige Sovjet-Unie ontwikkelde gif, dat komt uit een groep stoffen met de verzamelnaam novichok.

Na de vergiftiging van de Skripals zijn op meerdere plekken in Salisbury sporen van het zenuwgif aangetroffen. Dat resulteerde in een grote schoonmaakoperatie. Volgens de gezondheidsdiensten was er geen gevaar voor de volksgezondheid meer. Het stel uit Amesbury is zaterdag echter wel in Salisbury geweest. Dinsdag heeft de politie lange tijd delen van de twee plaatsen afgezet.

Volgens de medische diensten is er slechts een beperkt risico voor de volksgezondheid. Toch is er donderdag een spoedoverleg op het ministerie van Binnenlandse Zaken over het incident.

