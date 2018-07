Dit is wat we weten over de Thaise tieners in de grot

De twaalf jongens verdwenen op zaterdag 23 juni.

De tieners, in de leeftijd van 11 tot 16 jaar, brachten samen met hun 25-jarige voetbalcoach een bezoek aan de grot Tham Luang in het noorden van Thailand toen het snel wassende water ervoor zorgde dat ze niet meer weg konden komen.

De zoektocht naar de groep werd dagenlang bemoeilijkt door aanhoudende regenbuien. Een groot team van reddingswerkers en vrijwilligers probeerde dagenlang toegang tot de op drie na langste grot van Thailand te krijgen.

De reddingsoperatie had veel voeten in aarde.

Duikers van de Thaise marine probeerden het water dagenlang deels weg te pompen en zo de jongens te vinden. Uiteindelijk wisten duikers in 'kamer drie' te komen, vlak bij 'kamer twee' waar de jongens vast bleken te zitten.

Het water en de duisternis speelden de reddingswerkers flink parten. Ook werd er een schacht in de bovenliggende berg geboord.

De jongens werden op 2 juli gevonden na een zoektocht van negen dagen.

De jongens bleken zich in leven te hebben gehouden door water te drinken dat van de stalactieten droop. De omstandigheden in de grot zijn relatief goed; er is genoeg zuurstof en de temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden.

De jongens bleken echter te verzwakt om naar de uitgang van de grot te duiken. De tieners kregen van reddingswerkers wel voedsel en er werden beelden verspreid waarop te zien is dat de jongens in hun voetbaltenue naar een camera zwaaien en lachen. Ook zijn er isolatiedekens naar de grot gebracht.

Het is lastig de tieners uit de grot te halen.

Zo is zonder succes geprobeerd een tunnel te graven. Een andere optie is de jongens nog drie maanden te laten zitten en op een lager waterpeil te wachten. Experts uit onder meer de VS, het Verenigd Koninkrijk, Japan en België helpen mee met het zoeken naar een oplossing.

Het leger van Thailand heeft in een verklaring gezegd dat de jongens middels een spoedcursus moeten leren duiken, anders rest hen niets anders dan wachten tot het water zich terugtrekt. Als zij zelf moeten gaan duiken, zullen de jongens nog wel eerst moeten aansterken.

De autoriteiten hebben ondertussen pompen ingezet om het waterpeil in de grot verder omlaag te krijgen. Er wordt ook gewerkt aan het maken van een telefoonverbinding, zodat de jongens weer in contact met hun ouders kunnen komen.