Oostenrijk gaat kortstondig grenzen controleren om veiligheid te waarborgen

Een regeringswoordvoerder zei dat de maatregel in overleg met de Europese Unie genomen is. Oostenrijk is sinds 1 juli zes maanden EU-voorzitter.

"Het is niet zo dat we hele colonnes vakantiegangers willen tegenhouden. Het gaat erom dat we zinvolle en effectieve controles willen houden", zei een regeringswoordvoerder.

De woordvoerder zei dat de controles niets te maken hebben met het plan van de Duitse regeringspartijen CDU en CSU om gesloten transitcentra voor asielzoekers in het grensgebied met Oostenrijk in te richten. Daar moeten migranten naartoe worden gestuurd als ze al in andere EU-landen geregistreerd staan.

Oostenrijk liet naar aanleiding van dat plan weten ook maatregelen te zullen nemen.

