EU investeert 23,5 miljoen in economie Palestijnse gebieden

De EU-fondsen worden gestoken in onder meer de opwekking van energie en een efficiënter gebruik daarvan. Daarnaast krijgen kleine en middelgrote bedrijven in met name de financiële dienstverlening in Gaza ondersteuning, zo werd bekendgemaakt in Ramallah op de Westoever.

Palestijnen hebben te maken met inperkingen van hun bewegingsvrijheid, ook van producten, een hoge werkloosheid, politieke instabiliteit en een stijgende vraag naar energie.

Die uitdagingen remmen het zakenleven en ontmoedigen buitenlandse investeerders, aldus de Europese Commissie. De stimuleringsmaatregelen moeten het zakelijke klimaat gunstiger maken en veel nieuwe banen creëren.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!