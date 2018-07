Australische aartsbisschop in beroep na veroordeling voor verzwijgen misbruik

Dat liet de 67-jarige kerkelijke leider woensdag weten in Sydney. Wilson is de hoogste katholieke geestelijke ter wereld die veroordeeld is rond het misbruikschandaal binnen de katholieke kerk.

De aartsbisschop werd dinsdag tot een jaar celstraf veroordeeld. Wilson krijgt in verband met zijn beginnende dementie waarschijnlijk huisarrest opgelegd.

Wilson zou geweten hebben dat priester James Fletcher in de jaren zeventig negen jongens seksueel misbruikt heeft en zou volgens de rechters ook geholpen hebben dat stil te houden. Fletcher is in 2004 veroordeeld voor dat vergrijp, maar is inmiddels overleden.

Wilson heeft altijd ontkend dat hij van het misbruik af wist.

