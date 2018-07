Wat vieren Amerikanen precies op Independence Day?

Twaalf Amerikaanse koloniën verklaarden zich op 4 juli 1776 onafhankelijk.

Vertegenwoordigers van twaalf van de toen dertien Amerikaanse koloniën publiceerden op deze dag in Philadelphia de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. De kolonisten maakten zich hiermee eenzijdig los van moederland Groot-Brittannië, waarmee de koloniën sinds 1775 in oorlog waren.

De verklaring wordt als een van de invloedrijkste documenten uit de menselijke geschiedenis beschouwd. De stemming over de verklaring vond trouwens al twee dagen eerder plaats. Maar dankzij de latere president Thomas Jefferson, een van de opstellers van het document, is 4 juli de datum geworden die nu al ruim twee eeuwen gevierd wordt.

Historici constateerden later zelfs dat de ondertekening vermoedelijk pas begin augustus heeft plaatsgevonden. Dit gebeurde echter in het geheim, om de ondertekenaars tegen de Britse soldaten te beschermen.

De onafhankelijkheidsoorlog tegen de Britten begon al in 1765.

De Amerikaanse koloniën kwamen dat jaar in opstand tegen het Britse moederland. Zij vonden het onrechtvaardig dat zij wel belasting aan de Britse koning moesten betalen, terwijl de Amerikanen geen vertegenwoordiging in het Britse parlement kregen.

De protesten liepen steeds vaker uit de hand, met als hoogtepunt de Boston Tea Party in 1773. In december van dat jaar gooiden revolutionairen 342 kratten thee, met een waarde van 10.000 pond, in zee. Een jaar later stelden de Patriotten, zoals de strijders tegen de Britten zichzelf noemden, hun eigen overheid samen om het protest beter te coördineren.

De onafhankelijkheidsstrijd duurde na de ondertekening van de verklaring nog zeven jaar.

De Britten accepteerden de onafhankelijkheidsverklaring niet en stuurde een flink aantal extra troepen naar de koloniën om de rebellie de kop in te drukken. De Patriotten werden gesteund door onder meer Frankrijk, dat met zijn steun de grote (handels)concurrent Groot-Brittannië dwars wilde zitten.

Deze tactiek werkte; in de loop der jaren besloot koning George meer troepen in te zetten op andere plekken in de wereld die meer opbrachten, zoals de Caraïben. Sowieso brokkelde de steun voor de Britse oorlog aan de andere kant van de oceaan steeds verder af.

De strijd kostte het leven aan 50.000 tot 150.000 mensen, onder wie 500 Nederlanders die aan Amerikaanse zijde meevochten.

Independence Day werd pas een eeuw later een grote feestdag.

In Philadelphia, waar de verklaring werd ondertekend, werd in de laatste jaren van de oorlog bescheiden feest gevierd op 4 juli. De term Independence Day werd voor het eerst gebruikt in 1791.

De volgelingen van Thomas Jefferson, de Republicans (niet te verwarren met de huidige Republikeinen), breidden deze traditie rond de eeuwwisseling uit naar andere steden. Dit initiatief viel niet toevallig samen met de installatie van Thomas Jefferson als derde president in 1801.

In 1870 werd Independence Day een officiële maar onbetaalde feestdag voor overheidsambtenaren. Vanaf 1938 is 4 juli een betaalde nationale feestdag.

Independence Day wordt in alle steden en staten gevierd.

In alle Amerikaanse steden en dorpen vinden grote en kleine festiviteiten plaats om 4 juli te vieren. In de grote steden vinden grote feestparades of vuurwerkshows plaats; op wijkniveau vinden veel barbecues, picknicks, festivals en concerten plaats. Het grootste vuurwerk vindt traditioneel plaats in New York, ironisch genoeg de enige staat die in 1776 níét voor de onafhankelijkheidsverklaring stemde.

Het feest wordt veelal in familieverband gevierd en gaat vaak gepaard met veel Amerikaanse vlaggen en het zingen van het volkslied of patriottische liederen als God Bless America en Stars and Stripes Forever. Op militaire bases in het hele land worden om 12.00 uur 's middags vijftig schoten gelost, het 'salute of the union' waarmee de huidige vijftig staten worden gememoreerd.