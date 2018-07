Hoogste Poolse opperrechter ondanks gedwongen pensioen naar werk

De omstreden wet, die de pensioenleeftijd van rechters van 70 naar 65 verlaagt, werd dinsdag van kracht. Gersdorf is 65 jaar en zou dus moeten stoppen met werken. Toen zij het gebouw woensdag betrad, stelde ze voor een televisiecamera dat ze "de wet blijft beschermen".

Het aannemen van de nieuwe wet volgt op een groot aantal maatregelen die de regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PIS) heeft genomen om haar eigen macht te bestendigen. Kritische rechters hadden het de afgelopen tijd al zwaar te verduren in Polen. Wie kritische vonnissen jegens PIS velde, kreeg met intimidaties en bedreigingen te maken.

Veel Polen zijn tegen de nieuwe pensioenwet die onder anderen Gersdorf buitenspel zet.

Lech Walesa

In Poolse steden gingen dinsdag vele tienduizenden mensen de straat op. Zij zijn bang dat de onafhankelijkheid van de rechtspraak nog verder onder druk komt te staan. Onder de tegenstanders van de wet bevindt zich ook oud-president Lech Walesa.

Ook de Europese Commissie is boos over de nieuwe maatregelen van PIS en de beteugeling van de macht van kritische rechters.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki is woensdag in het Europees Parlement zwaar bekritiseerd over de bedreigde rechtsstaat in het land. Morawiecki verdedigde zijn regering even fel. "Elk land heeft het recht zijn eigen rechtsstelsel te vormen", aldus de premier.

Ontmanteling democratie

Hij was in Straatsburg om zijn visie op de toekomst van de EU te delen, zoals eerder premier Mark Rutte en andere regeringsleiders deden. Morawiecki sprak vooral over het economische belang van de EU, maar dat pikten de Europarlementariërs niet.

Terwijl buiten werd betoogd tegen een nieuwe wet waarmee 40 procent van de rechters van het Poolse hooggerechtshof kunnen worden weggestuurd, vielen leiders van politieke fracties Morawiecki aan.

"De democratische controles en waarborgen worden in Polen om zeep geholpen", zei Guy Verhofstadt (liberalen). Udo Bullmann (sociaaldemocraten) sprak van de "ontmanteling van de democratie". Zij riepen hem op tot inkeer te komen.

