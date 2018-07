Verdachten moord Chileense zanger Jara na 45 jaar alsnog veroordeeld

De populaire zanger en liedjesschrijver Jara werd in 1973 gedood. Dat gebeurde kort nadat generaal Augusto Pinochet de macht had gegrepen in Chili.

Jara sympathiseerde met de regering van de afgezette socialistische president Salvador Allende. Hij werd met andere gedetineerden vastgezet in een voetbalstadion dat inmiddels naar hem vernoemd is.

Getuigen verklaarden later dat Jara voor zijn dood gemarteld is. Zijn met kogels doorzeefde lichaam werd enkele dagen na zijn verdwijning teruggevonden en is in 2009 opgegraven voor een lijkschouwing.

Tijdens het bewind van Pinochet zijn naar schatting zo'n 3.200 mensen omgebracht.

