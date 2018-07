Maleisische oud-premier Razak aangeklaagd om miljoenenfraude

Bij huiszoekingen eind mei is voor bijna 275 miljoen dollar aan luxegoederen in beslag is genomen.

De autoriteiten hadden drie dagen nodig om de in beslag genomen bankbiljetten te tellen. Zo'n 21 medewerkers van de centrale bank en elf geldtelmachines werden ingezet om de klus te klaren. De politie heeft verder een beroep op experts gedaan om de waarde van de aangetroffen luxegoederen vast te kunnen stellen.

Razak was van 2009 tot mei 2018 minister-president van Maleisië. In mei verloor hij de verkiezingen van de hoogbejaarde oud-regeringsleider Mahathir Mohamad.

De oud-premier heeft in een reactie laten weten dat hij onschuldig is en dat deze zaak de beste manier is om zijn naam te zuiveren. "Als dit de prijs is die ik moet betalen voor het 42 jaar dienen van mijn land, dan ben ik daartoe bereid."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!