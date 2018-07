Alarm om onbekende stof in Britse stad waar Skripal vergiftigd werd

De veertigers zijn zaterdag in aanraking gekomen met een nog onbekende stof, meldt The Guardian. Aanvankelijk dacht de politie dat het om vervuilde drugs ging, maar nu wordt ook rekening gehouden met een misdaad.

"We zijn nog bezig met het testen van de stof waardoor deze mensen ziek zijn geworden", laat een politiewoordvoerder weten. "We zijn een groot onderzoek gestart naar de oorzaak van de vergiftiging."

Een woordvoerder van de Britse premier Theresa May laat in een reactie weten dat het incident "uiterst serieus" wordt behandeld en dat de antiterreurpolitie de zaak onderzoekt. "De premier en de ministers krijgen updates over de laatste stand van zaken", aldus de woordvoerder.

In Salisbury werd begin maart een aanslag met zenuwgas gepleegd op de Russische ex-spion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia. Ze verbleven daarna allebei wekenlang in het ziekenhuis en er werd voor hun leven gevreesd.

Sporen van het gif waren in april nog altijd in het stadje aanwezig. Volgens de gezondheidsdiensten is er momenteel geen gevaar voor de volksgezondheid meer.

Spionnenruil

Skripal verbleef na een spionnenruil sinds 2010 in Engeland. Hij zou meerdere Russische geheim agenten aan de Britse inlichtingendienst MI6 verraden hebben.

Het Verenigd Koninkrijk is ervan overtuigd dat Rusland achter de aanval op Skripal en diens dochter zit. Het zenuwgas dat gebruikt werd is het in de voormalige Sovjet-Unie ontwikkelde novichok. Ook de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens stelde dat dit middel gebruikt is. Rusland ontkende bij de aanslag betrokken te zijn geweest.

Na de aanval verslechterde de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland. Beide landen zetten tientallen diplomaten het land uit.

