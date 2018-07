SPD stelt voorwaarden aan migratieakkoord tussen CDU en CSU

Onder anderen de partijsecretaris van de SPD Lars Klingbeil en plaatsvervangend partijvoorzitter Malu Dreyer hebben zich dinsdag fel uitgelaten over het akkoord. Ze zijn tegen gesloten opvang- en doorreiscentra voor asielzoekers aan de grens. Klingbeil en Dreyer willen naar eigen zeggen geen gesloten doorreiscentra "met families die achter bewaakte afrasteringen zitten".

Het plan is een cruciaal onderdeel van het akkoord tussen bondskanselier Angela Merkel (CDU) en de leider van de Beierse zusterpartij CSU Horst Seehofer. De minister van Binnenlandse Zaken Seehofer heeft zich recent sterk gemaakt voor een eigen 'masterplan' voor migranten die toch geen kans op een verblijfsvergunning zouden maken.

Hij wil dat de Duitse regering zelf maatregelen aan de grens neemt. Merkel, gesteund door haar eigen partij CDU en de SPD, wil juist een Europese aanpak.

Doorreiscentra

Volgens het akkoord zouden aan de grens mensen worden vastgehouden die geen recht op asiel hebben. Dit zijn bijvoorbeeld vluchtelingen die al in een ander EU-land zijn geregistreerd.

In de drie daarvoor in Beieren te bouwen 'doorreiscentra' wordt ervan uitgegaan dat de betrokkene nog niet in Duitsland is, net zoals mensen 'in transit' op luchthavens.

Maar dergelijke centra zijn volgens Dreyer niet te realiseren met haar partij erbij. Klingbell noemt het compromis van Merkel en Seehofer in de Rheinische Post "een papiertje met wat punten die niemand begrijpt".

Profileren

Seehofer wil zich vooral in Beieren, waar in oktober verkiezingen zijn, profileren als bestrijder van problemen met migranten. De CSU vreest de meerderheid in het deelstaatsparlement te verliezen door de opkomst van de populistische AfD (Alternative für Deutschland) die fel tekeergaat tegen immigranten.

Maar Seehofer kreeg het aan de stok met Merkel, die vasthield aan haar Europese benadering van migratievraagstukken. Het leidde bijna tot een scheuring van de traditionele unie van CDU en CSU. Even leek de kwestie Merkels vierde regering ten val te brengen.