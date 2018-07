Zeker twaalf doden na zinken veerboot voor Indonesische kust

Het is nog onduidelijk hoeveel opvarenden zijn gered. Er zouden 140 mensen aan boord van het schip geweest zijn. Op televisiebeelden is te zien dat tientallen passagiers zich aan het kantelende vaartuig vastklampen, in het water springen of in het water liggen.

Slachtoffers worden volgens de autoriteiten met vissersschepen en kleine boten in veiligheid gebracht. Het is nog onduidelijk hoeveel drenkelingen zijn gered.

De krant Jakarta Post bericht dat de veerboot volgens het scheepsmanifest ook achttien motoren, veertien auto's, twee bussen en veertien vrachtwagens aan boord had. Reddingsdienst Basarnas meldt volgens de krant dat het incident vermoedelijk is veroorzaakt door een lek in de romp.

Indonesië wordt vaker opgeschrikt door bootrampen. Zo kwamen vorige maand naar schatting ongeveer tweehonderd mensen om het leven toen een overvolle veerboot zonk op het Tobameer.

