Iran houdt met andere landen 'minitop' over redden atoomakkoord

Het nieuws werd dinsdag naar buiten gebracht door het Iraanse persbureau IRNA. De bijeenkomst vindt plaats op verzoek van Iran.

Het belangrijkste onderwerp van gesprek is een reeks eisen en maatregelen die Europese landen hebben voorgesteld om het atoomakkoord te behouden.

Iran heeft op zijn beurt ook een aantal voorwaarden gesteld om het akkoord te behouden. Zo wil het land dat Europese banken de handel met Iran beschermen. Het akkoord tussen het westen en Iran staat op losse schroeven sinds de Amerikaanse president Donald Trump zich terugtrok.

Uranium

In het akkoord spraken de westerse leiders af dat de sancties voor Iran opgeheven worden als het land zijn nucleaire programma aan banden legt. Trump is er echter van overtuigd dat Iran tegen de afspraken in uranium gebruikt om nucleaire wapens te ontwikkelen.

De Verenigde Staten dreigen met zware sancties voor Iran, onder meer gericht op de Iraanse bedrijven in het land. De Europese Unie maakte hierop bekend de Europese bedrijven die in zowel Iran als in de VS actief zijn te willen beschermen.

