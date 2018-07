Maleisische oud-premier Najib Razak opgepakt vanwege corruptie

Dat hebben de Maleisische anticorruptiedienst en staatsfonds 1MDB bekendgemaakt. Woensdag wordt volgens het staatsfonds een aanklacht tegen hem ingediend.

De arrestatie zou samenhangen met het onderzoek naar de verdwenen miljarden uit het staatsfonds.

Razak verloor eerder dit jaar de verkiezingen van de oud-regeringsleider Mahathir Mohamad. De corruptiezaak was een belangrijke reden dat kiezers voor Mohamad kozen.

Sinds Razak geen premier meer is, mag hij het land niet meer uit en zijn meerdere woningen van hem doorzocht, vanwege het onderzoek naar de corruptie.

De politie liet vervolgens weten dat daarbij voor bijna 275 miljoen dollar aan luxegoederen in beslag is genomen. Razak trok dat bedrag in twijfel en zei eind vorige maand het slachtoffer te zijn van een politieke wraakactie. De autoriteiten zouden vooral cadeau's van vrienden en relaties in beslag hebben genomen.

Mahathir zei vorige maand in een interview dat onderzoekers een "bijna perfecte zaak" hebben opgebouwd tegen de hoofdverdachten van de fraude rond 1MDB. Hij zei dat Razak een sleutelrol speelde bij de vermeende misstanden.

"Hij was volledig verantwoordelijk voor 1MDB. Niets kon gedaan worden zonder zijn handtekening, en die staat op alle deals die 1MDB aanging" , zei Mahathir over zijn voorganger. "Daarom is hij verantwoordelijk."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!