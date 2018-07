'Meest gezochte' Britse oplichter opgepakt in Zwitserland

De 45-jarige Mark Acklom deed zich voor als medewerker van inlichtingendienst MI6 en heeft de vrouw wijsgemaakt dat hij het geld voor zijn werk nodig had, melden Britse media. Nadat de man het geld binnen had, vertrok hij.

Agenten kwamen de man onlangs op het spoor in Zwitserland. Hij woonde daar in een groot appartement met zijn vrouw en twee kinderen. Agenten surveilleerden dagenlang rond het appartement, voordat ze zeker wisten dat Acklom daar woonde. Daarna grepen ze in.

Toen agenten de woning binnenvielen, deed de verdachte volgens Sky News nog een poging van het balkon te springen. Hij kon echter tegen de grond gewerkt worden. De Britse autoriteiten zullen om zijn uitlevering vragen.

Geheime dienst

Het slachtoffer heeft al laten weten blij te zijn met de arrestatie. Zij zegt dat ze geruïneerd was nadat Acklom vertrok.

Het slachtoffer vertelde vorig jaar aan de BBC hoe Acklom haar tijdens hun relatie op het verkeerde been wist te zetten. Zo mocht de vrouw mee naar een in scène gezette bijeenkomst met zijn baas bij MI6. Daar zag ze hoe Acklom langs zwaarbewapende bewakers een ondergrondse parkeergarage binnen liep, zogenaamd om via de achterdeur het gebouw van de inlichtingendienst te betreden.

Vorig jaar had een vermeend slachtoffer van Acklom een foto van hem genomen bij een café in Genève. Tot dat moment werd ervan uitgegaan dat hij in Spanje verbleef, omdat zijn vrouw Spaans is.

Acklom kwam onlangs weer in beeld, doordat hij meerdere bedrijven had opgezet om investeerders aan te trekken. Na een tip werd een camera geplaatst bij een ontmoeting van hem met investeerders, maar daar kwam hij niet opdagen.

