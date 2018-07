Oostenrijk wil grenzen beschermen bij Duits migratieakkoord

De Oostenrijkse regering maakt dinsdag tevens duidelijk opheldering te willen over de gevolgen van het in Duitsland bereikte compromis over het migratiebeleid. De Duitse minister Horst Seehofer (Binnenlandse Zaken) wil op korte termijn naar Oostenrijk reizen.

Volgens het akkoord dat maandag door de Duitse zusterpartijen CDU en CSU werd gesloten, worden in het grensgebied gesloten doorreiscentra voor asielzoekers ingericht. Bondskanselier Angela Merkel zei dat de procedures voor deze immigranten met spoed behandeld worden. Als de immigranten in een ander land van de EU geregistreerd zijn, zal Duitsland met die landen onderhandelen over het terugnemen van deze mensen.

Wenen wil volgens Oostenrijkse media weten of de afspraken door de Duitse regering worden overgenomen. Seehofer zei dinsdagochtend dat hij al telefonisch met de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz gesproken heeft, wiens ÖVP een coalitie met de rechts-populistische FPÖ vormt.

De minister zei de indruk te hebben dat Kurz openstaat voor "verstandige oplossingen". De CSU'er wil zo snel mogelijk voor verder overleg naar Wenen gaan, maar het is nog onduidelijk wanneer dat bezoek zal plaatsvinden.

Het is nog onduidelijk of coalitiepartner SPD zich ook in de plannen kan vinden. Daar moet de sociaaldemocratische partij zich nog op beraden.

De Europese Commissie heeft laten weten de afspraak te gaan onderzoeken.