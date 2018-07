Duitse coalitiepartijen bereiken alsnog akkoord over migratiebeleid

Zondag leek het er nog op dat Seehofer zou opstappen als minister en partijvoorzitter van coalitiepartij CSU. Seehofer vindt het Europese asielakkoord dat bondskanselier Angela Merkel met de EU heeft gesloten niet acceptabel.

Nu is hij maandag na urenlange onderhandelingen alsnog tot een akkoord gekomen met Merkels partij CDU. "Na intensieve discussies tussen CDU en CSU hebben we een overeenkomst bereikt over hoe we in de toekomst illegale immigratie op de grens tussen Duitsland en Oostenrijk kunnen voorkomen", aldus Seehofer na de gesprekken.

Volgens het akkoord worden in het grensgebied gesloten doorreiscentra voor asielzoekers ingericht. De asielaanvragen van de immigranten zouden met spoed worden behandeld. Een immigrant van wie de asielaanvraag is afgewezen, zal direct Duitsland worden uitgezet.

EU

Vrijdag kwamen de EU-leiders overeen dat er in de zuidelijke EU-landen opgvangcentra komen voor nieuwe bootvluchtelingen. In de centra wordt bepaald welke vluchtelingen recht hebben op asiel en welke niet.

De mensen met recht op asiel worden vervolgens over andere EU-landen verspreid. Ze gaan alleen naar landen die bereid zijn ze op te nemen.

Seehofer is minder dan honderd dagen minister in de brede coalitieregering. Sinds 2008 is hij voorzitter van de CSU.