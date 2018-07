Trump noemt verhoudingen tussen VS en Nederland 'beter dan ooit'

Trump begon vrijwel onmiddellijk over de internationale handel, een van de heikelste onderwerpen op de agenda van de twee. Volgens de Amerikaanse president zijn ze "dicht bij het sluiten van een paar goede handelsdeals". "Althans: eerlijke handelsdeals. Eerlijke handelsdeals voor onze belastingbetalers, onze werknemers en onze boeren.'' Trump klaagt al langer dat vrijhandel soms slecht uitpakt voor veel Amerikanen.

De president verwees naar de onenigheid tussen de VS en de Europese Unie over handel en invoerrechten. De onenigheid dreigt uit te lopen op een handelsoorlog. Trump verzekerde dat er binnenkort overleg met de EU volgt en "er iets positiefs" uit zal komen. "En ook als we er niet uit komen, dan is dat ook positief", aldus Trump. Dat sprak Rutte tegen: "Nee, dat is niet positief. We moeten eruit komen."

Banen

De premier wees vervolgens juist op het aantal banen dat de handel tussen de VS en Nederland oplevert. Zijn doel is "om dat te verhogen". Hij stelde dat "er zo veel mogelijkheden zijn voor de VS en Nederland om meer te doen" voor het versterken van elkaars economie.

De Nederlandse minister-president kwam maandagavond even na 20.00 uur (Nederlandse tijd) aan bij de ambtswoning van de Amerikaanse president. Die begroette hem bij aankomst en nam hem mee naar zijn kantoor, het Oval Office. Voor het onderhoud van de twee was een klein uur uitgetrokken.