Thaise tieners na zoektocht van negen dagen levend gevonden in grot

"Thaise mariniers hebben tekenen van leven gekregen van alle dertien personen", liet gouverneur Narongsak Osottanakorn van de regio Chiang Rai maandag weten. Het is niet bekend hoe de jongens er precies aan toe zijn.

Volgens de gouverneur is de operatie nog volop bezig. "Ze zijn veilig, maar onze missie is om de jongens te zoeken, te vinden en terug te brengen. Tot zover hebben we ze alleen gevonden."

Er wordt extra medisch personeel de grot ingestuurd om de jongens te verzorgen. "Als de dokters zeggen dat ze gezond genoeg zijn om te worden verplaatst, dan halen we ze uit de grot", aldus de gouverneur.

Water

De twaalf jongens in de leeftijd van elf tot zestien jaar zijn op zaterdag 23 juni met hun 25-jarige coach de grot ingegaan. Waarschijnlijk heeft het stijgende water ertoe geleid dat de kinderen en hun coach de grot niet meer konden verlaten.

Voor het bezoek aan de grot hebben sommige kinderen in berichten aan hun ouders laten weten dat ze fakkels en eten hadden meegenomen. Tham Luang is de op drie na langste grot in Thailand en staat erom bekend in het regenseizoen te overstromen. De grot heeft krappe gangenstelsels en een totale lengte van 7 kilometer.

Er was een grote reddingsoperatie gestart, maar de aanhoudende regenbuien en de modder bemoeilijkten de zoektocht. Afgelopen weekend begon het waterpeil te dalen en dat kwam de zoektocht ten goede.

