Frankrijk zet duizenden agenten in voor klopjacht op ontsnapte crimineel

Premier Edouard Philippe zei tegen de Franse zender RTL dat het oppakken van de 46-jarige Faïd de hoogste prioriteit heeft. Faïd is zondag ontsnapt uit de gevangenis van Réau, ten zuidoosten van Parijs.

Minister van Justitie Nicole Belloubet zei dat de ontsnapping mogelijk lang geleden is voorbereid. Ze liet weten dat er mogelijk een verband is tussen de ontsnapping en de drones die enkele maanden geleden over het cellencomplex vlogen.

Faïd wist te ontsnappen met steun van mensen van buiten de gevangenis. Om de aandacht van het gevangenispersoneel af te leiden, meldden enkele gewapende mannen zich bij de ingang van de gevangenis om de vrijlating van de crimineel te eisen. Tegelijkertijd landde er een helikopter op de binnenplaats van de gevangenis. Met dat toestel wist Faïd te ontsnappen.

Hij zat een lange celstraf uit voor een gewapende overval en de moord op een politieagente.

Dynamiet

Het is niet de eerste keer dat Faïd uit de gevangenis ontsnapt. In 2013 gijzelde hij vier bewaarders en blies hij met dynamiet een gat in de buitenmuur. Na zes weken werd hij weer opgepakt.

Faïd is een van de bekendste criminelen in Frankrijk. Hij heeft eerder laten weten dat de film Scarface hem heeft geïnspireerd.

In 2009 kwam Faïd vrij nadat hij al tien jaar gevangen had gezeten. Daarna werd hij in Frankrijk bekend door optredens in meerdere televisieshows.

