Japanse keizer schrapt publieke optredens door bloedarmoede in hersenen

De 84-jarige Akihito heeft last van duizeligheid en misselijkheid, wat veroorzaakt wordt doordat er te weinig zuurstof naar zijn hersenen wordt gepompt, zo maakte de keizerlijke hofhouding bekend.

De keizer hoeft niet opgenomen te worden in een ziekenhuis, maar zal de komende tijd rusten en verpleegd worden in het keizerlijk paleis Kokyo in de Japanse hoofdstad Tokyo.

De gezondheid van de Japanse keizer is al langer een bron van zorg. In het verleden werd hij onder meer geopereerd aan zijn hart en behandeld voor prostaatkanker. In 2016 sprak hij zijn zorgen uit dat zijn gevorderde leeftijd hem zou hinderen bij het uitvoeren van zijn taken.

Akihito doet volgend jaar april afstand van de troon, de eerste abdicatie in Japan in bijna tweehonderd jaar. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon, kroonprins Naruhito.

De keizer heeft in Japan geen politieke macht meer, maar wordt volgens de grondwet gezien als een "symbool van de staat en de eenheid van het volk".