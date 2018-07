Duitse minister Binnenlandse Zaken dreigt op te stappen om EU-akkoord

Dat heeft hij volgens ingewijden gezegd in het crisisberaad dat de partij zondag in München voerde, zo melden Duitse media. Onderwerp van de bijeenkomst was de asielproblematiek en het akkoord dat daarover afgelopen week werd gesloten door de leiders van de EU.

De rechtse CSU, en Seehofer in het bijzonder, vindt het Europese asielakkoord dat bondskanselier Angela Merkel sloot niet acceptabel. De partij wil asielzoekers die elders in Europa staan geregistreerd bij de grens terugsturen, desnoods zonder overeenstemming met Europese partners.

"Ik kan deze oplossing als minister van Binnenlandse Zaken niet verantwoorden", zou Seehofer volgens de Duitse krant Bild op de vergadering hebben gezegd over het akkoord, waarna hij dreigde zijn functie op te geven. Daarmee zou de coalitieregering van de CSU en Merkels CDU in gevaar komen.

Na de aankondiging van Seehofer werd de vergadering geschorst, waarna de top van de partij zich met Seehofer terugtrok om hem ertoe te bewegen aan te blijven.

Overleg

Na overleg kondigde Seehofer aan eerst het overleg met coalitiepartner CDU te willen afwachten "in de hoop dat we het eens worden". Afhankelijk van de uitkomst daarvan, zal hij wel of niet aanblijven als minister van Binnenlandse Zaken.

De leiding van de CDU, de partij van Merkel, liet in een reactie weten achter het asielakkoord te blijven staan. Wel is de CDU bereid om met de CSU te overleggen over de ontstane crisis. Wanneer dit zal gebeuren is niet bekend.

Seehofer is minder dan honderd dagen minister in de brede coalitieregering. Sinds 2008 is hij voorzitter van de CSU.

Opvangcentra

Vrijdag kwamen de EU-leiders overeen dat er opgvangcentra komen voor nieuwe bootvluchtelingen in de zuidelijke EU-landen. In de centra wordt bepaald welke vluchtelingen recht hebben op asiel en welke niet.

De mensen met recht op asiel worden vervolgens over andere EU-landen verspreid. Ze gaan alleen naar landen die bereid zijn ze op te nemen.

