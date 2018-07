Ondanks verbod toch kleine Gay Pride in Istanboel

De groep is bijeengekomen in de straat Mis Sokak in de centraal gelegen wijk Beyoglu. In een verklaring heeft de organisatie laten weten dat ze vindt dat het verbod de vrijheid van meningsuiting schendt. Het verbod is uitgegeven om mogelijke ordeverstoringen te voorkomen.

Er is veel politie op de been, ook staan er waterkannonnen opgesteld en vloog er enige tijd een helikopter boven het gebied. De groep mensen is gevraagd om zoveel mogelijk in de straat te blijven.

Het is het vierde jaar op rij dat de mars verboden is. De voorgaande jaren was het evenement zeer succesvol. Op het hoogtepunt in 2014, de laatste keer dat de mars officieel gehouden werd, kwamen er zo’n 100.000 deelnemers op af.

