Franse crimineel uit gevangenis ontsnapt met helikopter

Drie gewapende mannen eisten om 11.20 uur de vrijlating van Faïd. Tegelijkertijd landde een gekaapte helikopter op de binnenplaats van de gevangenis. Faïd stapte in en vloog weg.

De helikopter werd om 12.30 uur gevonden in de gemeente Val d'Oise ten noorden van Parijs. De piloot was gegijzeld en werd door twee zwaarbewapende mannen gedwongen om Faïd te bevrijden. De piloot werd later vrijgelaten, en niemand raakte gewond.

De verdachten zijn waarschijnlijk gevlucht in een auto.

Direct na de vlucht is de politie een grootschalige zoekactie gestart. Daarbij wordt gebruikgemaakt van helikopters. Justitie laat weten alle middelen in te zetten om Faïd weer in te rekenen.

Faïd zat vast omdat hij in 2010 een politieagent heeft doodgeschoten bij een overval.

Berucht

Het is niet de eerste keer dat Faïd uit de gevangenis ontsnapt. In 2013 gijzelde hij vier bewaarders en blies een gat in de buitenmuur met dynamiet. Na zes weken werd hij weer opgepakt.

Faïd is een van de bekendste criminelen in Frankrijk. Hij heeft eerder laten weten dat de film Scarface hem heeft geïnspireerd.

In 2009 kwam Faïd vrij nadat hij al tien jaar gevangen had gezeten. Daarna werd hij bekend in Frankrijk door optredens in meerdere televisieshows.

