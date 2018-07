Dode en zeker twintig gewonden door autobom bij opgeslagen stembussen Irak

De agenten die gewond zijn geraakt, moesten de stemmen beschermen.

Het is volgens de politie nog niet duidelijk of het gaat om een zelfmoordaanslag of een autobom in een geparkeerde auto. Ook is nog niet bekend wie er achter de aanslag zit.

In mei waren er presidentsverkiezingen in Irak. Vanwege mogelijke fraude moet een deel van de stemmen worden herteld. Dat heeft het parlement afgelopen week besloten.

De zittende premier Haider al-Abadi verloor de verkiezingen van de sjiitische geestelijke Moqtada al-Sadr.

