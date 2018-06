Meerdere gewonden bij schietpartij centrum Zweedse stad

Meerdere gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, melden diverse Zweedse media. Tegen de krant Aftonbladet zegt de politie dat het gaat om vier gewonden.

Volgens ooggetuigen reed een motorrijder in op het publiek. Het is niet bekend of dit voor of na de schietpartij gebeurde. Niemand is nog opgepakt.

Het incident vond plaats in de buurt van de Gustav Adolf-kerk in het hartje van de Zuid-Zweedse stad. Over de aard van de verwondingen en het aantal gewonden kon de politie nog geen mededelingen doen. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht, de anderen zijn ter plaatse behandeld.

Er is veel politie op de been. Helsingborg ligt in het zuiden van Zweden, op ruim 500 kilometer afstand van de hoofdstad Stockholm.

