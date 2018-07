Zweedse wet die seks zonder toestemming strafbaar stelt in werking getreden

De Zweedse regering wilde dat omdraaien: toestemming van beide kanten is nodig, anders kan sprake zijn van een strafbaar feit.

De wet is omstreden, omdat niet duidelijk is wat precies als nadrukkelijke toestemming geldt. Hoe kan een rechter achteraf bepalen dat er met een gezichtsexpressie ja of nee wordt bedoeld, stellen tegenstanders.

De wet geldt voor alle seksuele handelingen, of het nu om een eerste date gaat, een langdurige relatie of om groepsseks. ''De boodschap is simpel: je moet vragen aan de persoon met wie je seks wil of hij of zij het ook wil. Als je er niet zeker van bent, moet je het laten'', zei premier Stefan Löfven bij de introductie van de wet in 2017.