Komiek doet zich voor als senator en belt Trump in presidentieel vliegtuig

Melendez, die zijn podcast maakt onder de naam Stuttering John, belde het Witte Huis en deed zich voor als een assistent van senator Menendez. Hij noemde zichzelf Sean Moore. "Sean als in Sean Connery en Moore als in Roger Moore." Dat zijn twee acteurs die James Bond hebben gespeeld.

De komiek werd in eerste instantie niet doorverbonden, maar na enig aandringen, ging de telefoniste van het Witte Huis overstag. Zo is te horen in de podcast van Melendez.

Vervolgens werd hij doorverbonden met Trump, die op dat moment in het privévliegtuig van de president, Air Force One, zat. Hij kreeg eerst een andere telefonist aan de lijn, die zei dat de president hem snel terug zou bellen. Daarna belde de schoonzoon van Trump, Jared Kushner, om de afspraak te bevestigen.

Niet veel later belde Trump. Hij begon het gesprek alsof hij Menendez aan de lijn had en verwees naar een corruptiezaak waarin de senator onlangs was vrijgesproken. "Je zat onterecht in een nare situatie", aldus Trump.

Melendez begon Trump te vragen naar hoe hij bepaalde dingen moest uitleggen voor de kiezers in New Jersey en welke keuzes Trump ging maken over de migranten en de nieuwe rechter in het Hooggerechtshof. De president gaf daar dezelfde antwoorden op als hij in de Amerikaanse media deed.

