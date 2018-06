Assistent ex-campagneleider Trump gaf FBI toegang tot bewijsmateriaal

Dat vertelde een FBI-agent die de opslagruimte had geopend tijdens een hoorzitting van de federale rechtbank in de Amerikaanse staat Virginia. De FBI keek op 26 mei 2017 zonder bevelschrift rond in de ruimte. Een dag later werd de inhoud van de ruimte, nu met bevelschrift van de rechter, pas echt bekeken, aldus de FBI-medewerker.

De assistent had het contract van de opslagruimte getekend, waardoor hij volgens de aanklager het recht had om de FBI toe te laten in de opslagruimte. De advocaten van Manafort zeggen dat de ruimte beheerd werd door Manafort en hij dus eigenlijk alleen toegang mocht geven.

De advocaten van Manafort hebben gevraagd dit bewijs en eerdere vondsten uit huiszoekingen niet toe te laten.

Of het bewijs wordt toegelaten, is nog niet bekend. De rechter leek het wel toe te gaan laten in een volgende zitting.

Misdrijven

Manafort is verdachte in het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van speciaal aanklager Robert Mueller. Hij staat echter ook terecht voor verschillende financiële misdrijven.

Het onderzoek van Mueller richt zich op de vraag of het campagneteam van Trump in 2016 met Rusland heeft samengewerkt om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden.

Manafort, die momenteel gevangen zit, is aangeklaagd voor financiële misdrijven die geen verband houden met de campagne. Mueller hoopt dat Manafort informatie verschaft over de Russische inmenging. In ruil hiervoor kan hij strafvermindering krijgen.

