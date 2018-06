Trump gaat bemoeienis Amerikaanse verkiezingen met Poetin bespreken

"We gaan praten over Oekraïne, over Syrië en over de verkiezingen. We willen niet dat iemand zich bemoeit met onze verkiezingen", aldus Trump. Hij deed zijn uitspraken tijdens een vlucht naar New Jersey, waarbij journalisten aanwezig waren.

In de VS wordt het campagneteam van Trump onderzocht door speciaal aanklager Robert Mueller, omdat sommige leden mogelijk hebben samengewerkt met Rusland. Rusland ontkent zich te hebben bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Trump en Poetin ontmoeten elkaar op 16 juli in de Finse hoofdstad Helsinki. Dat is donderdag bekendgemaakt. De Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton bereikte samen met de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, overeenstemming over de agenda van de ontmoeting.

De twee wereldleiders hebben elkaar in 2017 twee keer ontmoet, beide keren tijdens een internationale bijeenkomst. De eerste keer was tijdens de G20 in Hamburg in juli. In november 2017 spraken de twee leiders elkaar bij een bijeenkomst van de APEC in het Vietnamese Da Nang.

