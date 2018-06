Zeker honderd migranten verdronken voor kust Libië

Dat meldt de Libische kustwacht. De kustwacht kon veertien overlevenden van de boot redden, net ten oosten van de hoofdstad Tripoli.

Libië is een van de belangrijkste vertrekpunten voor migranten die over zee naar Europa proberen over te steken. Smokkelaars sturen ze vaak in overvolle, gammele bootjes het water op. Op zee zijn diverse hulporganisaties actief die migranten in benarde situaties oppikken.

Vooral de Italiaanse regering laat zich negatief uit over deze organisaties, omdat zij mensensmokkel zouden stimuleren. De autoriteiten weigerden eerder deze maand om de reddingsschepen Aquarius en Lifeline - met honderden opvarenden aan boord - aan te laten meren in Italië.

De migrantenkwestie werd donderdag besproken tijdens een EU-top in Brussel. Vrijdag gaan de gesprekken verder. Volgens EU-bronnen komen er gesloten opvangcentra in de zuidelijke EU-landen.

