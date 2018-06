Dader schietpartij Annapolis had langlopend conflict met redactie krant

De verdachte voerde in 2012 een rechtszaak tegen twee redacteuren van de krant. Hij beschuldigde hen van laster. De redacteuren hadden geschreven dat de man destijds anderen via sociale media heeft lastiggevallen.

De rechter gaf in 2015 de journalisten gelijk en oordeelde dat hun berichtgeving accuraat was. De verdachte claimde dat het nieuws zijn leven heeft verwoest.

De politie heeft de verdachte binnen enkele minuten nadat de schietpartij begon gearresteerd. De politie stelt dat hij alleen heeft gehandeld en het gevaar voor de krant na zijn arrestatie geweken is. Enkele uren na de schietpartij is het huis van de verdachte onderzocht.

De dodelijke slachtoffers zijn twee vrouwen en drie mannen. Allen waren werkzaam bij de krant, drie als journalist, de andere twee in een andere functie.

Explosief

Na de schietpartij op de redactie van de krant in de Amerikaanse staat Maryland, is ook een explosief gevonden, meldde de plaatselijke politie. Een uur na de aanslag hebben bomspecialisten het projectiel onschadelijk gemaakt.

Volgens een hulpsheriff waren de eerste agenten al na een minuut ter plaatse. "Ik denk dat we veel levens hebben kunnen redden omdat we zo snel in het gebouw waren", zei hij.

Kapot

De gouverneur van Maryland, Larry Hogan, zei "helemaal kapot te zijn" na het horen van de tragedie bij de krant, een van de oudste in de Verenigde Staten en eigendom van The Baltimore Sun.

Een van de journalisten die aan het werk was, reageerde ook via Twitter. "Er is niets verschrikkelijker dan te horen dat verscheidene mensen worden neergeschoten terwijl jij onder je bureau zit en hoort dat de schutter herlaadt", aldus getuige Phil Davis, voordat hij zijn verhaal ging doen bij de politie.

