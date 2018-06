Schietpartij op redactie Amerikaanse krant

Door een schietpartij op de redactie van een krant in Annapolis, in de Amerikaanse staat Maryland, zijn donderdag verscheidene mensen om het leven gekomen. Volgens de politie is de man die het vuur zou hebben geopend in het gebouw van Capital Gazette gepakt. Verscheidene media reppen van zeker vier doden en een onbekend aantal gewonden. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen.