Zeker vijf doden bij schietpartij op krantenredactie Amerikaans Annapolis

Schietpartij krant Annapolis Schiepartij vond plaats op redactie krant Capital Gazette

Zeker vijf doden bevestigd. Onbekend aantal gewonden, maar aantal is levensbedreigend gewond

Verdachte schutter gearresteerd

Een woordvoerder van de plaatselijke politie zei dat er naast de dodelijke slachtoffers meerdere gewonden zijn gevallen, van wie enkele er ernstig aan toe zijn.

De verdachte schutter is gearresteerd en wordt ondervraagd. Na uitgebreide doorzoeking van het gebouw ziet het ernaar uit dat hij alleen was. Er is nog niets bekend over de toedracht van de schietpartij, maar vooralsnog wordt niet van een terroristisch motief uitgegaan. Volgens de politie waren de eerste agenten zestig seconden na de eerste melding ter plaatse.

Een verslaggever van de krant, Phil Davis, schrijft op Twitter dat één schutter meerdere van zijn collega's neerschoot, "van wie enkele dood zijn". De dader, een man, zou zich toegang tot de redactie verschaft hebben door een glazen deur kapot te schieten. Daarna opende hij het vuur op de mensen binnen.

"Er is niets angstaanjagender dan horen hoe meerdere mensen worden neergeschoten, terwijl jij onder je bureau zit en de schutter dan hoort herladen", aldus Davis.

'Gedachten en gebeden'

De Amerikaanse president Donald Trump werd vlak voor zijn vertrek naar een politieke bijeenkomst in de staat Wisconsin ingelicht over de schietpartij. "Mijn gedachten en gebeden zijn bij de slachtoffers en hun families", schreef hij op Twitter.

De politie in Baltimore en New York heeft uit voorzorg extra veiligheidsmaatregelen genomen bij grote mediabedrijven in die steden.

Annapolis is de hoofdstad van de staat Maryland.

