'Meerdere doden' bij schietpartij op krantenredactie Amerikaanse Annapolis

De eerste informatie over de schietpartij is afkomstig van The Baltimore Sun, het mediabedrijf dat eigenaar van de krant The Capital Gazette is.

Een woordvoerder van de plaatselijke politie zei dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn gevallen, maar kon nog geen precieze aantallen geven.

Een verslaggever van de krant, Phil Davis, schrijft op Twitter dat één schutter meerdere van zijn collega's neerschoot, "van wie enkele dood zijn". De dader, een man, zou zich toegang tot de redactie hebben verschaft door een glazen deur kapot te schieten. Daarna opende hij het vuur op de mensen binnen.

De plaatselijke sheriff zegt dat de verdachte is gearresteerd, maar de politie sluit niet uit dat sprake is van meerdere verdachten. Het gebouw waarin de krant is gevestigd is ontruimd en wordt doorzocht.

Er is nog niets bekend over de toedracht van de schietpartij.

De Amerikaanse president Donald Trump is ingelicht over het incident, meldt CNN-correspondent Jim Acosta. "Onze gedachten en gebeden zijn bij alle betrokkenen", aldus een woordvoerder.