Georgische oud-president Saakashvili bij verstek tot zes jaar cel veroordeeld

De oud-president is tijdens zijn ambtsperiode zijn boekje te buiten gegaan en is medeverantwoordelijk voor het in elkaar slaan van een lid van de oppositie in 2005, aldus de rechter.

Saakashvili (50) was van 2004 tot 2013 president van de voormalige Sovjet-republiek. Toen hij na die periode de Oekraïense nationaliteit kreeg, verloor hij zijn Georgische pas. Saakashvili raakte vorig jaar in Kiev politiek in onmin met president Petro Poroshenko en is sindsdien stateloos.

Tegenwoordig woont Saakashvili in Nederland, waar hij een verblijfsvergunning kon krijgen omdat hij getrouwd is met de Nederlandse Sandra Roelofs.