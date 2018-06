Regen bemoeilijkt zoektocht naar Thaise tieners in ondergelopen grot

De ingang van de grot Tham Luang is door de regen ondergelopen. Het wegpompen van water is onderbroken en duikers van de Thaise marine zijn voorlopig gestopt met hun zoektocht.

Een groot team van reddingswerkers en vrijwilligers probeert al sinds zaterdag toegang tot de grot te krijgen, maar dat bleek door de slechte weersomstandigheden onhaalbaar. Het wegpompen van het water wordt ook bemoeilijkt door zand en afval.

De twaalf jongens in de leeftijd van elf tot zestien jaar zijn zaterdag met hun 25-jarige coach de grot ingegaan. Sindsdien is er niks meer van de groep vernomen. Waarschijnlijk heeft het stijgende water ertoe geleid dat de kinderen en hun coach de grot niet meer konden verlaten.

Reddingswerkers zoeken nu naar een andere manier om de grot in te komen. Het plan is nu om een schacht in de bovenliggende berg te boren om een alternatieve ingang te creëren.

Overlevingskans

Het is niet bekend of de jongens nog in leven zijn. Grotexperts hebben tegen de BBC gezegd dat ze een kans hebben om te overleven, zolang ze zich in een kamer boven het waterniveau bevinden. De grootste gevaren voor de groep zijn onderkoeling en zuurstofgebrek.

Voor het bezoek hebben sommige kinderen in berichten aan hun ouders laten weten dat ze fakkels en eten hadden meegenomen. Op donderdag stelde de Thaise minister Anupong Paojinda er vertrouwen in te hebben dat de kinderen nog steeds in leven zijn. "Ze hebben voedsel en zijn behendig", aldus de minister.

Tham Luang is de op drie na langste grot in Thailand en staat erom bekend in het regenseizoen te overstromen. De grot heeft krappe gangenstelsels en een totale lengte van 7 kilometer.

De reddingsoperatie wordt gecoördineerd door een Thaise legergeneraal. Hij krijgt daarbij hulp van Britse grotexperts en een Amerikaans militair team.

