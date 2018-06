Zeker vijftien doden door brand in centrum Keniaanse hoofdstad Nairobi

De brand brak uit in de nacht van woensdag op donderdag bij de markt Gikomba, een van de grootste openluchtmarkten van de stad. In de getroffen wijk zijn veel woningen, flats, werkplaatsen, winkels, krotten en opslagplaatsen.

Het vuur heeft zich snel door verschillende woningen en krotten verspreid. Vijftien panden zijn door het vuur verwoest. Het is nog niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

Tweede brand

Het is al de tweede grote brand in Gikomba Market in negen maanden tijd. Op 10 september 2017 is in een van de winkels brand uitgebroken. Ook deze brand wist zich snel te verspreiden.