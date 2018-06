Belgische politie maakt zich zorgen over werkdruk bij behalen halve finale WK

Op 11 juli is in Brussel een NAVO-top. Ook wordt die dag met evenementen door het hele land de Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap gevierd. Daanaast is in de Waalse plaats Dour een popfestival, waar jaarlijks tienduizenden mensen op afkomen. De politie vreest dat een mogelijke halve finale menigtes op de been zal brengen, die buiten de wedstrijd zullen bekijken en de uitslag mogelijk op straat gaan vieren.

Een bijkomend probleem van de NAVO-top is dat er op 11 juli protesten verwacht worden. De leiders van de 29 NAVO-landen komen naar Brussel, onder wie de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens de politie vergt de inzet van de top tweeduizend politiemensen.

"We zijn eigenlijk niet klaar voor zo'n dag", zegt een woordvoerder van een Belgische politievakbond tegen Het Laatste Nieuws. Een woordvoerder van minister Jan Jambon van Binnenlandse Zaken noemt de dag in juli een van de meest complexe dagen ooit. "Het wordt een oefening die zijn weerga niet kent", aldus de woordvoerder.

Of de Belgen op 11 juli hun halve finale spelen, hangt ook af van het resultaat dat de voetbalploeg donderdagavond neerzet tegen Engeland. Als de Belgische ploeg als eerste eindigt in groep G, dan komen de spelers in het speelschema terecht bij de halve finale die op 10 juli wordt gespeeld.

