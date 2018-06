Omstreden reddingsschip Lifeline aangekomen in haven Malta

Bij aankomst in de haven van Valletta brachten hulpdiensten drie baby's en een andere opvarende direct naar het ziekenhuis.

Het schip heeft zes dagen in de Middellandse Zee gelegen in de hoop een Italiaanse of Maltese haven te mogen binnenvaren. Aan boord zijn zeventien Duitse bemanningsleden en circa 230 voor de kust van Libië opgepikte migranten die voor een groot deel zeeziek zijn geworden door het slechte weer.

Nederland neemt maximaal twintig migranten over van Malta om het land in staat te stellen de opvarenden van de Lifeline op te vangen. Eerder zei de Maltese premier Joseph Muscat dat het om opvarenden ging, maar dat is niet het geval.

Naast Nederland nemen ook België, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg en Portugal een aantal migranten over van Malta.

Kritiek

De Lifeline kreeg in eerste instantie geen toestemming om aan te meren in Malta. De autoriteiten in het land zijn tegen dergelijke hulporganisaties, omdat die in hun ogen mensensmokkel aanmoedigen. Om diezelfde reden weigerde Italië eerder het schip toegang tot een haven te verlenen.

Het migratie- en asielbeleid in de Europese Unie wordt donderdag en vrijdag besproken tijdens een top in Brussel. Zondag kwamen vijftien EU-leiders al bijeen om in gesprek te gaan over de migranten die via de Middellandse Zee Europa proberen te bereiken. Uit het overleg kwam naar voren dat de landen voor een Europese aanpak zijn.

