Man die inreed op mensen Charlottesville ook verdacht van haatmisdrijven

De nieuwe aanklacht is woensdag ingediend, meldt persbureau AP.

Door het toedoen van de man kwam één vrouw om het leven en raakten tientallen anderen gewond. De 21-jarige Amerikaan wordt nu ook verdacht van één haatmisdrijf met fatale afloop en 28 haatmisdrijven waarbij werd geprobeerd om de mensen te doden die hij al had verwond.

De verdachte reed in op tegendemonstranten bij een protest van extreem-rechtsen. De laatsgenoemde groep kwam bijeen om zijn ongenoegen te uiten over het voornemen om het standbeeld van een generaal uit de Amerikaanse burgeroorlog te verwijderen. Voordat de verdachte inreed op mensen, was de situatie al geëscaleerd.

In eerste instantie veroordeelde de Amerikaanse president Donald Trump het geweld in Charlottesville, maar liet hij na om de schuldigen aan het geweld bij naam te noemen. Onder veel druk stelde Trump twee dagen later alsnog dat extreem-rechtse groeperingen schuld hadden aan het geweld in Charlottesville.

