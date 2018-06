Waakhond OPCW mag schuldige chemische aanval aanwijzen

De lidstaten van de organisatie hebben een Brits voorstel daartoe aangenomen tijdens een speciale vergadering. Diplomatieke bronnen zeiden woensdag dat de stemverhouding 82 tegen 24 was. De motie kreeg steun van onder meer de Verenigde Staten en de Europese Unie. Rusland, Iran, Syrië en hun bondgenoten stemden tegen.

De Russische minister van Industrie Georgy Kalamonov liet weten dat Rusland het niet eens is met de nieuwe bevoegdheden. "De organisatie is een zinkend schip. Veel landen die tegen hebben gestemd, gaan nu nadenken of ze nog wel lid willen zijn."

Tot dusver mocht de OPCW wel onderzoeken of er ergens chemische wapens zijn ingezet, maar niet zeggen wie daarvoor verantwoordelijk was. Na de jongste aanvallen met chemische wapens in Syrië en de poging de Russische dubbelspion Sergei Skripal om te brengen met zenuwgas, hebben de Britten het initiatief genomen het mandaat van de OPCW uit te breiden.

