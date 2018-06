Akkoord VS en Rusland over ontmoeting Trump en Poetin

Woensdag bereikten de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov, Poetin en de Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton in Moskou overeenstemming over de agenda van de ontmoeting.

De ontmoeting zal niet in Rusland of de Verenigde Staten plaatsvinden, maar in een derde land. In Amerikaanse kringen is de Finse hoofdstad stad Helsinki als mogelijke locatie genoemd.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!