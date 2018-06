Nederland neemt migranten over van Malta in ruil voor aanmeren schip Lifeline

Eerder zei de Maltese premier Joseph Muscat dat het om opvarenden van de Lifeline ging, maar dat is niet het geval. De migranten die naar Nederland komen zijn al eerder aangekomen op Malta.

Ook België, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg en Portugal nemen een aantal migranten over. Hier zijn zondag al afspraken over gemaakt tijdens de informele migratietop van vijftien EU-landen in Brussel, aldus Muscat.

De migrantenboot van de Duitse organisatie Mission Lifeline heeft woensdag toestemming gekregen om aan te meren in Malta. Het schip wacht al bijna een week op een geschikte haven. De Lifeline heeft ongeveer 230 voor de kust van Libië opgepikte migranten aan boord. Velen van hen zijn zeeziek geworden door het slechte weer.

Het schip, dat onofficieel onder de Nederlandse vlag zou varen, kreeg woensdagochtend al toestemming om tijdens het slechte weer beschutting te zoeken in de territoriale wateren van Malta. Volgens The Times of Malta wordt de Lifeline bij aankomst in de Maltese haven eerst aan de ketting gelegd voor onderzoek.

Mensensmokkel

Eerder weigerde Italië de Lifeline aan te laten meren in een Italiaanse haven. De pas aangetreden regering geeft reddingsschepen niet langer toestemming om gebruik te maken van de havens in het land. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn al zo'n 13.450 migranten via de Middellandse Zee naar Italië gekomen.

De Italiaanse regering maakte dinsdag al bekend dat de Lifeline mocht aanmeren in Malta, maar volgens de Maltese regering was er toen nog geen definitief besluit genomen.

Beide regeringen zijn tegen hulporganisaties zoals Mission Lifeline. Zij stellen dat dergelijke organisaties door het oppikken van migranten de mensensmokkel aanmoedigen. Daarnaast vinden de landen dat de bemanning van Lifeline de migranten had moeten overdragen aan de Libische kustwacht.

Europese aanpak

Vijftien leiders van EU-landen, onder wie premier Mark Rutte, kwamen zondag in Brussel bijeen voor een speciale migratietop. Zij gingen in gesprek over de migranten die via de Middellandse Zee Europa proberen te bereiken. Daaruit bleek dat de leiders voor een gezamenlijke Europese aanpak zijn.

Het migratie- en asielbeleid wordt donderdag en vrijdag nogmaals besproken op een EU-top. EU-president Donald Tusk schrijft in zijn uitnodiging aan de leiders dat de tijd dringt. Daarin waarschuwt hij voor de opkomst van autoritaire regimes in de EU.

Tusk stelt voor buiten de EU regionale 'platforms' op te zetten waar op zee onderschepte migranten naartoe worden gebracht. Daar wordt direct bepaald wie een vluchteling is en wie een economische migrant is. De eerste groep kan bescherming krijgen en de laatstgenoemde groep heeft geen recht op asiel.

