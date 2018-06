Duitser verdacht van vergiftigen lunchpakketten collega's

Het gaat volgens de media om medewerkers van een bedrijf in Schloss Holte-Stukenbrock (Noord-Rijnland-Westfalen). Kort voordat ze met pensioen zouden gaan, zijn ze gestorven. Het gaat om 21 sterfgevallen sinds het jaar 2000.

De recherche vertelde woensdag dat de doodsoorzaak opvallend vaak een hartinfarct of kanker was. De sterfgevallen kwamen in een ander daglicht te staan door de aanhouding van een 56-jarige man die ook bij deze firma in dienst was. Hij zou geprobeerd hebben collega's om het leven te brengen door giftig poeder op hun boterhammen te strooien als ze even niet keken.

Iemand is het toch opgevallen dat er "vreemd spul" op zijn broodbeleg zat. Uit beelden van bewakingscamera's zou zijn gebleken wie de dader was. Volgens een eerste rapportage ging het om loodacetaat (duivelssuiker) en was de gebruikte hoeveelheid groot genoeg om ernstige orgaanschade toe te brengen.

In het huis van de verdachte, die tot dusver zwijgt, zijn stoffen aangetroffen waarmee het gif kan worden gemaakt.