Reddingsschip Lifeline mag naar wateren Malta vanwege slecht weer

Het schip ligt al vijf dagen in de Middellandse Zee in de hoop een Italiaanse of Maltese haven te mogen binnenvaren. De boot heeft ongeveer 230 voor de kust van Libië opgepikte migranten aan boord. Velen van hen zijn door het slechte weer zeeziek geworden.

The Times of Malta berichtte dat onder de opvarenden zeventig minderjarigen zijn die zonder familieleden op weg naar Europa zijn. Dinsdag leek het erop dat Malta de boot zou toelaten en de migranten onder meer naar Frankrijk, Spanje en Italië zouden kunnen afreizen. Maar kennelijk is er toch geen akkoord over bereikt.

