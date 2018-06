Belgische wethouder opgepakt om plofkraken van mogelijk Nederlandse bende

De politie heeft achter de woning van de 38-jarige gemeentebestuurder Anick Berghmans onder een zeil een Audi met een Nederlands nummerbord gevonden. Dit voertuig is als vluchtauto gebruikt door een bende die sinds mei zeker zes geldautomaten heeft opgeblazen.

De bende heeft zijn laatste overvallen woensdag in Lummen en Lommel gepleegd. Deze plaatsen liggen dicht bij de grens met Nederland.

Berghmans is sinds 2015 wethouder in de gemeente Lommel die ongeveer 25 kilometer ten zuidwesten van Eindhoven ligt. Ze heeft kinderwelzijn in haar portefeuille.

Eerder was Berghmans zangeres. In 2002 was ze deelnemer van het programma Big Brother. De dinsdag aangehouden wethouder is door het gemeentebestuur voorlopig op non-actief gesteld en wordt woensdag voorgeleid.

Peter Vanvelthoven, Berghmans' sociaaldemocratische partijgenoot en burgemeester van Lommel, heeft geschokt op de aanhouding gereageerd.

