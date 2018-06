Rechter beveelt Amerikaanse regering migrantengezinnen te herenigen

Rechter Dana Sabraw uit San Diego heeft de regering-Trump bevolen bijna alle kinderen van onder de vijf jaar binnen veertien dagen met hun ouders te herenigen. Voor oudere kinderen is die termijn dertig dagen.

Sabraw haalde in zijn uitspraak hard uit naar de "chaotische omstandigheden die door de regering zelf zijn geschapen". Hij noemde het een "verbazingwekkende realiteit" dat er van tevoren geen goede planning was. Het beleid om migrantenfamilies te scheiden, is begin mei in werking gesteld.

"De regering houdt heel goed in de gaten wat er gebeurt met de persoonlijke eigendommen van gedetineerden in strafrechtelijke procedures of immigratieprocedures", schrijft de rechter. "De ongelukkige realiteit is dat er in het huidige systeem niet met dezelfde efficiëntie en doelmatigheid met migrantenkinderen rekening wordt gehouden als met eigendommen."

Uitstel

De regering-Trump heeft Sabraw op voorhand gevraagd een uitspraak over de kwestie uit te stellen. President Donald Trump heeft vorige week een presidentieel decreet ondertekend om een einde te maken aan het scheiden van families. De betrokken overheidsdiensten proberen het decreet nog in praktijk te brengen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie wilde vlak na de uitspraak nog niet reageren.

2.300 kinderen

Sinds minister Jeff Sessions (Justitie) het nieuwe beleid begin mei heeft aangekondigd, zijn zo'n 2.300 minderjarige migranten van hun families gescheiden en in detentie genomen. De kinderen zijn onder meer ondergebracht in kooien. Dat zorgde zowel in de VS als internationaal voor grote ophef.

Trump verdedigde zijn beleid eerst door te stellen dat hij slechts de regels ten uitvoer bracht die onder de Democraten zijn ingevoerd. Hij zei daar niets aan te kunnen veranderen.

Desondanks maakte hij later per decreet een einde aan het scheiden van migrantenfamilies. Critici stelden dat dit presidentiële besluit geen plannen bevat voor het herenigen van families die al uit elkaar zijn gehaald.

Afgelopen weekend maakte de regering bekend dat zeker vijfhonderd van de betrokken kinderen weer terug bij hun families zijn.

