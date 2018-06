Dode en tientallen gewonden door busongeluk in Duitsland

Op de autosnelweg van Karlsruhe richting de Zwitserse stad Basel is een touringcar op een vrachtauto gebotst. Het omgekomen slachtoffer is volgens plaatselijke media de chauffeur of de reisleider.

Het is onduidelijk wat de oorzaak van het ongeluk is. De ravage is enorm. Bij de hulpverlening waren meer dan 110 mensen betrokken.

Twee mensen zaten beklemd in het wrak van de bus en zijn ernstig gewond geraakt. De overige mensen zijn lichtgewond.

